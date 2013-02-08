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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 16:25 BJT

表格: 瑞士12月实质零售销售较上年同期增5.1%,前月修正后为增3.0%.

路透苏黎世2月8日 - 瑞士联邦统计局周五公布,瑞士12月实质零售销售较上年同期增长5.1%,前月修正后为增长3.0%.

2012年12月 2012年11月

总计 5.1 3.0

扣除燃料的销售 4.9 2.7

食品、饮料和烟草 3.6 1.6

非食品销售 5.3 2.8 (完)

(编译 田建华; 审校)
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