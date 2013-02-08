《离岸人民币综述》央行天量挹注维持利率平稳,然通胀前景不利于收益曲线短端

记者 李珊珊

路透香港2月8日 - 中国央行农历长假前的天量挹注,令境内外的资金紧张情势迅速缓解.市场人士表示,央行充份表达维持利率稳定的立场后,现券收益曲线下走,但通胀顾虑料将无太大下跌空间;长端则仍受益于稳健的买盘.

本周中国央行共进行8,600亿元人民币14天期逆回购操作,其中周二4,500亿元,创逆回购单日操作量新高;央行"放水"后,离岸短期利率明显回跌,跨春节的七天期拆借利率由先前的约3、4%,迅速回落至约2%水平,与平日差不多.

市场多预期境内流动性将维持稳中略松,但短期利率不至于有明显的下跌空间,离岸走势料一致.不过,人民币合格境外机构投资者(RQFII)渠道拓宽,中国股市回暖之际,未来资金流出的时机及其影响尚待观察.此外,通胀仍有加温之虑,也令年内央行加息机会增加,凡此种种,对短券后市较为不利.

"离岸短天期国债的表现料落后于点心债,原因有二,一是CNH资金成本近底部,另一是来自于银行的需求减少,"渣打银行策略师刘洁在报告中指出,"长券则仍受到有意分散外汇储备的外国央行需求支持."

由于在岸市场进入限制多多,离岸国债变成稳健投资者的标的,稀少的发行量更令收益水平被压制在低档.根据渣打统计,2012年整体离岸国债收益为1.3%,分别低于投资等级债券的2.1%,以及高收益债的7%.

中国国家统计局周五公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,生产者价格指数(PPI)同比下降1.6%,均符合路透调查中值.建行宏观经济学家张涛认为,从全年的通胀压力来看,不算轻,估计8月份以后可能还会上得很快,因此预期今年年内会加息.

**台湾人民币业务开跑**

台湾人民币业务周三开跑,一如市场所料,台湾离岸人民币汇率(CNT)初期交易水平与香港CNH报价差不多.市场人士指出,市场初初萌芽,资金抛补的需求有限,且银行对于头寸控管亦较为谨慎,预料CNT 及CNH 的汇价将较为相近,暂无套利空间.

台湾业者为了新业务,卯足了全力抢人民币存款,有的银行甚至开出"6.66%"的超高利率,不过,这只适用于定期存款的第三个月,平均下来利率仍在2-3%水平,与其他对手差不多,宣传效果大于实际.去年8月人民币在港业务扩及至非居民时,恒生银行也推出了年化利率高达6.38%的优惠方案,震惊市场,但附加条件是该存款期限只有一星期.

银行人士表示,民众存款意愿颇为踊跃,台湾央行统计,光是首日人民币存款达到13亿元--12月国际金融业务分行(OBU)人民币存款增加量也只不过25亿元.而这还多只是来自于零售端(retail),企业客户因为银行初期对贸易相关文件审格较为严谨,且临近农历长假无暇兼顾,业务量极少.这显示,台湾人民币存款池增长具有相当的潜力.

有趣的是,银行人士观察,不少民众是抱着人民币现钞至银行开户,非由其他外币或台币帐户兑换.显然台湾民众对人民币未来升值有一定的期待,即便没有利息收入也愿意持有人民币现钞.上述因素,令这几日人民币抛补需求并不强,市场估计过去两个交易日在台湾外汇经纪公司 的成交量约在4,000万美元左右,目前香港单日现汇成交量超过20亿美元.

抢客之余,台湾的银行业者也必须将吸引来的存款寻找适合的投资标的,以免"白忙一场'.银行最寄望的是放款的丰厚利差,然在此需求浮现之前,存款仍将以投资点心债为主.尽管离岸国债收益较在岸低,但监管要求下,长天期国债以及评等良好的企业债将是首选.至于利率动辄7、8%的高收益债券,则因资本适足率的风险权数(risk weighted)顾虑,将不会是首要考量.

尽管离岸国债殖利率曲线较去年底时下移,一银行交易员笑称,"跟台湾一比,点心债每个都是高收益债."台湾30年期公债 收益率尚不到2%.(完)

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香港已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: 以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 7,968.0 21 2. 渣打 3,625.5 9 3. 法国巴黎银行 3,184.3 10 4. 澳洲国民银行 2,000.0 3 5. 中银 1,876.7 2

**本周市场动态**

--台湾人民币清算行中国银行台北分行人士表示,已向汤森路透申请人民币兑美元现汇清算报价 以及参加行间人民币拆借利率报价 页面.

--中国央行周五称,决定授权中国工商银行 新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行,意味着新加坡离岸市场将更有发展空间.

--台湾本地银行人民币业务开跑,多家银行祭出高利率奇招来吸引民众存放人民币,其中更不乏三个月天期定存利率3.5%或是第三个月定存利率6.66%的高利率.

--台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,12月底达240.38亿人民币,月增11.8%.

--中国央行最新公布的2012年第四季度货币政策执行报告数据显示,去年银行累计办理跨境贸易人民币结算业务2.94万亿元,同比增长41%;人民币跨境直接投资结算业务达2,840.2亿元.

--中国人民银行此前宣布,自1月18日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.但到目前为止,还未有正式推出的消息.