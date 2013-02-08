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市场报道 | 2013年 2月 8日 星期五 15:10 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘: 中国数据表现强劲,牵动亚股及澳元

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* 美元/日圆下跌0.4%,欧元/日圆跌0.3%,澳元/美元涨0.2%,欧元/美元持平

* 日本以外亚洲股市上扬,受中国贸易数据强劲激励,索尼财报欠佳,拖累日股

* 欧盟领袖对长期预算协议达成折衷妥协

* 美元/日圆触及低点93.18,因周末长假期之前涌现卖盘,买单低至93.00

* 澳元/美元由1.0256反弹,受中国数据带动.(完)

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