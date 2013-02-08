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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 15:12 BJT

表格：中国2013年1月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

路透北京2月8日 - 以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据:

 环比增速(%)           2013年1月   2012年12月   11月   10月   9月     8月    7月     6月    5月    4月     3月     2月    1月
 居民消费价格指数(CPI  1.0         0.8          0.1    -0.1   0.3     0.6    0.1     -0.6   -0.3   -0.1    0.2     -0.1   1.5
 )                                                                                                                        
 工业生产者出厂价格指  0.2         -0.1         -0.1   0.2    -0.1    -0.5   -0.8    -0.7   -0.4   0.2     0.3     0.1    -0.1
 数(PPI)                                                                                                                  
 
      注: r表示根据季节调整模型自动修正后的数据.(完)
      
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 (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
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