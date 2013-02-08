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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 16:20 BJT

投行观点: 澳新银行2013年大宗商品价格预测

路透2月8日 - 澳新银行:

* 预计2013年布兰特原油价格为每桶119美元

* 预计2013年美国西德克萨斯中质油价格为每桶102美元

* 预计2013年白银价格为每盎司36.8美元

* 预计2013年铜价为每吨8,930美元

* 预计2013年黄金价格为每盎司1,890美元

* 预计2013年铂金(白金)价格为每盎司1,860美元

* 预计2013年铝价为每吨2,290美元.(完)
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