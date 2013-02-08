版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 17:36 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减1,982.4亿台币

路透台北2月8日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,982.4亿台
币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)3,423.8亿台币.上周存单发行量净减
401.3亿台币.

       日  期      到期量(亿)      发行量(亿)  增加/减少(亿)
   2月4日(一)         3,857.1         3,607.1           -250
   2月5日(二)              76             146            +70
   2月6日(三)          2151.4           1,587         -564.4
   2月7日(四)             294             110           -184
   2月8日(五)         2,427.5         1,373.5         -1,054
       总  计           8,806         6,823.6       -1,982.4
 
             中长天期存单发行量                  
       日  期  91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿
                                                )
   2月4日(一)               100                37
   2月5日(二)                35                18
   2月6日(三)               105                31
   2月7日(四)                15                17
   2月8日(五)                40                35
       总  计               295               138
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐