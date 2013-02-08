韩国汇市: 欧洲央行评论拖累韩元连贬四日,公债持稳

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
周五整体交投偏淡,在主要国定假日前投资者不愿大举进出市场.韩国周一将因春节假期休市.
德拉吉周四表示,央行将监控欧元上涨对经济带来的影响,投资人将这番言论解读为暗示担心汇率和欧洲成长前景.
中午时韩元短暂削减跌幅,因中国公布的1月贸易数据优于市场预期,不过市场人士说这个利好尚不足以支撑韩元抵御境外投资人的抛盘.
"由于成交量很低,且正好是在假期前,因此对于交易员而言建立美元多仓可能容易一些."首尔一外商银行交易员说.
韩国债市周五近持平,因在长周末前几乎没什交易.三年期韩国公债期货3月合约微升0.02点至106.38.
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,095.7 1,088.3
日圆/韩元 11.7397/465 11.6245/348
韩国公债期货 * 106.38 106.36
五年期公债收益率 2.84% 2.85%
三年期公债收益率 2.72% 2.72%
韩国综合股价指数 1,950.90 1,931.77
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)
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路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年