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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 15:48 BJT

韩国汇市: 欧洲央行评论拖累韩元连贬四日,公债持稳

周五整体交投偏淡,在主要国定假日前投资者不愿大举进出市场.韩国周一将因春节假期休市.

德拉吉周四表示,央行将监控欧元上涨对经济带来的影响,投资人将这番言论解读为暗示担心汇率和欧洲成长前景.

中午时韩元短暂削减跌幅,因中国公布的1月贸易数据优于市场预期,不过市场人士说这个利好尚不足以支撑韩元抵御境外投资人的抛盘.

"由于成交量很低,且正好是在假期前,因此对于交易员而言建立美元多仓可能容易一些."首尔一外商银行交易员说.

韩国债市周五近持平,因在长周末前几乎没什交易.三年期韩国公债期货3月合约微升0.02点至106.38.

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,095.7 1,088.3

日圆/韩元 11.7397/465 11.6245/348

韩国公债期货 * 106.38 106.36

五年期公债收益率 2.84% 2.85%

三年期公债收益率 2.72% 2.72%

韩国综合股价指数 1,950.90 1,931.77

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

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