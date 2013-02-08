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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 16:09 BJT

全球金市: 金价料录得连续第二周上涨,铂族金属脱离17个月高位

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1671.22 0.53 +0.03 -0.20

现货银 31.49 0.05 +0.16 4.00

现货铂金 1706.50 -9.24 -0.54 11.17

现货钯金 743.41 -4.56 -0.61 7.43

COMEX期金 1672.00 0.70 +0.04 -0.23 11646

COMEX期银 31.50 0.10 +0.31 4.20 3607

汇率

欧元/美元 1.3388

美元/日圆 93.17

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/张若琪; 审校 杜明霞/李春喜/侯向明)
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