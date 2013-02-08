国际油市: 亚洲燃料油粘度价差触及近三年半最窄水准,380-cst需求增强

路透新加坡2月8日 - 亚洲燃料油近月粘度价差周五来到近三年半最窄水准,因较高粘度的380-cst燃料油需求增强,推升其价格.

根据路透数据,截至周五0430GMT亚洲收盘时,2月粘度价差缩减0.75美元至每吨1.25美元,为2009年10月2日以来最低.

粘度价差是180-cst燃料油和380-cst燃料油间的价差.

对380-cst燃料油的需求较180-cst燃料油强劲,在实货市场有三笔交易,180-cst则无交易.

根据路透数据,这些交易也是以较高的溢价水准成交,使得380-cst燃料油现货价差升至逾三个月高点,每吨较新加坡报价升水0.70美元.

因西方到货量多,因此180-cst燃料油供应充沛,抑制了价格.而对180-cst燃料油的需求也相当低迷.

路透数据显示,3月粘度价差亦跌至逾两年半低点每吨5.88美元.

截至亚洲收盘,2月/3月燃料油正价差缩减1.50美元至每吨2.25美元.3月燃料油裂解价差扩大0.03美元,至每桶较迪拜原油贴水10.35美元.

在现货交易方面.兴隆从Gunvor买进2万吨2月23-27日装运的380-cst燃料油,每吨较新加坡现货报价升水1.00美元.

兴隆还从Gunvor买进2万吨2月26日至3月2日装运的380-cst燃料油,每吨较新加坡现货报价升水1.00美元.

BP向雪佛龙(Chevron)买进2万吨2月28日至3月4日装运的380-cst燃料油,每吨较180-cst报价折价5.00美元.(完)

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