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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 16:16 BJT

中国数据: 1月社会融资规模2.54万亿,新增人民币贷款1.07万亿--央行

路透北京2月8日 - 中国人民银行周五公布,1月中国社会融资规模为2.54万亿元,较上年同期多1.56万亿元.1月新增人民币贷款1.07万亿元,高于路透调查中值的1万亿元.

数据并显示,2013年1月末广义货币供应量(M2) 同比增长15.9%,高于14.0%的路透调查中值;人民币贷款余额同比增15.4%,路透调查中值为15.3%.

以下为具体历史数据:

货币供应量(较上年同期%):

2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

M2 15.9 13.8 13.9 14.1 14.8 13.5 13.9 13.6 13.2 12.8 13.4 13.0

M1 15.3 6.5 5.5 6.1 7.3 4.5 4.6 4.7 3.5 3.1 4.4 4.3

M0 4.4 7.7 10.7 10.5 13.3 9.7 10.0 10.8 10.0 10.4 10.6 8.8

人民币贷款:

2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

新增(亿元) 10,700 4,543 5,229 5,052 6,232 7,039 5,401 9,198 7,932 6,818 10,100 7,107

余额(万亿) 64.08 62.99 62.54 62.01 61.51 60.89 60.18 59.64 58.72 57.93 57.25 56.24

同比增长(%) 15.40 15.0 15.7 15.9 16.3 16.1 16.0 16.0 15.7 15.4 15.7 15.2

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(www.pbc.gov.cn)(完)

(发稿 林琦；审校 林高丽)
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