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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 16:18 BJT

新闻稿: 中国1月M2增速15.9%,新增人民币贷款1.07万亿元--央行

路透上海2月8日 - (以下为中国人民银行周五公布的2013年1月金融统计数据报告全文)

一、月末广义货币增长15.9%，狭义货币增长15.3%

1月末，广义货币(M2)余额99.21万亿元,同比增长15.9%，分别比上年末和上年同期高2.1个和3.5个百分点；狭义货币(M1)余额31.13万亿元,同比增长15.3%，分别比上年末和上年同期高8.8个和12.1个百分点；流通中货币(M0)余额6.25万亿元,同比增长4.4%。当月净投放现金7790亿元。

二、当月人民币贷款增加1.07万亿元，外币贷款增加285亿美元

1月末，本外币贷款余额68.55万亿元，同比增长16.4%。人民币贷款余额64.08万亿元，同比增长15.4%，比上年末和上年同期均高0.4个百分点。当月人民币贷款增加1.07万亿元，同比多增3340亿元。分部门看，住户贷款增加4714亿元，其中，短期贷款增加2031亿元，中长期贷款增加2683亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5986亿元，其中，短期贷款增加2935亿元，中长期贷款增加3098亿元，票据融资减少335亿元。1月末外币贷款余额7120亿美元，同比增长32.8%，当月外币贷款增加285亿美元。

三、当月人民币存款增加1.11万亿元，外币存款增加1亿美元

1月末，本外币存款余额95.51万亿元，同比增长16.5%。人民币存款余额92.93万亿元，同比增长16.0%，分别比上年末和上年同期高2.6个和3.6个百分点。当月人民币存款增加1.11万亿元，同比多增1.90万亿元。其中，住户存款增加7499亿元，非金融企业存款增加1179亿元，财政性存款增加3353亿元。1月末外币存款余额4103亿美元，同比增长41.6%，当月外币存款增加1亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.27%，质押式债券回购月加权平均利率2.25%

1月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交25.72万亿元，日均成交1.17万亿元，日均成交同比增长63.4%。

1月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.27%，分别比比上月和上年同期低0.34个和2.10个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.25%,分别比上月和上年同期低0.37个和2.43个百分点。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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