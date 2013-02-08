新闻稿: 中国1月M2增速15.9%,新增人民币贷款1.07万亿元--央行

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透上海2月8日 - (以下为中国人民银行周五公布的2013年1月金融统计数据报告全文)
一、月末广义货币增长15.9%，狭义货币增长15.3%
1月末，广义货币(M2)余额99.21万亿元,同比增长15.9%，分别比上年末和上年同期高2.1个和3.5个百分点；狭义货币(M1)余额31.13万亿元,同比增长15.3%，分别比上年末和上年同期高8.8个和12.1个百分点；流通中货币(M0)余额6.25万亿元,同比增长4.4%。当月净投放现金7790亿元。
二、当月人民币贷款增加1.07万亿元，外币贷款增加285亿美元
1月末，本外币贷款余额68.55万亿元，同比增长16.4%。人民币贷款余额64.08万亿元，同比增长15.4%，比上年末和上年同期均高0.4个百分点。当月人民币贷款增加1.07万亿元，同比多增3340亿元。分部门看，住户贷款增加4714亿元，其中，短期贷款增加2031亿元，中长期贷款增加2683亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5986亿元，其中，短期贷款增加2935亿元，中长期贷款增加3098亿元，票据融资减少335亿元。1月末外币贷款余额7120亿美元，同比增长32.8%，当月外币贷款增加285亿美元。
三、当月人民币存款增加1.11万亿元，外币存款增加1亿美元
1月末，本外币存款余额95.51万亿元，同比增长16.5%。人民币存款余额92.93万亿元，同比增长16.0%，分别比上年末和上年同期高2.6个和3.6个百分点。当月人民币存款增加1.11万亿元，同比多增1.90万亿元。其中，住户存款增加7499亿元，非金融企业存款增加1179亿元，财政性存款增加3353亿元。1月末外币存款余额4103亿美元，同比增长41.6%，当月外币存款增加1亿美元。
四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.27%，质押式债券回购月加权平均利率2.25%
1月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交25.72万亿元，日均成交1.17万亿元，日均成交同比增长63.4%。
1月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.27%，分别比比上月和上年同期低0.34个和2.10个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.25%,分别比上月和上年同期低0.37个和2.43个百分点。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年