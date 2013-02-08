版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 16:25 BJT

新闻稿: 中国1月社会融资规模2.54万亿元,同比多增1.56万亿--央行

路透上海2月8日 - 中国央行周五公布了2013年1月社会融资规模数据,1月社会融资规模为2.54万亿元,比上年同期多1.56万亿元.

以下为内容全文:

初步统计,2013年1月社会融资规模为2.54万亿元,比上年同期多1.56万亿元。其中，人民币贷款增加1.07万亿元，同比多增3,340亿元；外币贷款折合人民币增加1,793亿元，同比多增1,941亿元；委托贷款增加2,061亿元，同比多增415亿元；信托贷款增加2,054亿元，同比多增1,807亿元；未贴现的银行承兑汇票增加5,812亿元，同比多增6,026亿元；企业债券净融资2,201亿元，同比多1,759亿元；非金融企业境内股票融资244亿元，同比多163亿元。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。(完) (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐