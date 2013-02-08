《汇市简讯》欧元/日圆多头部位停损单遭触发,修正走势加深

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
0831GMT
* 欧元/日圆持续下探,停止位遭触发,多头遭轧出
* 一目均衡转换线/10日均线遭突破,开启欧元/日圆进一步下挫空间
* 接下来可能是下看124日圆
* 虽然基本趋势维持偏多,但可能有更深幅度的修正
* 积极型投资人可以尝试作空,停止单设在较紧密水准.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 石冠兰)
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年
路透上海4月12日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于周四(13日)在深圳证 券交易所招标发行总量不超过100亿元人民币两期固息债，期限一年和三年，开启深交所发 行政策性金融债先河。 除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债。最近一次招标 在今年3月31日，当日招标的两年和五年期固息债利率为3.78%和3.91%，较上一次交易所发 债已时隔近三年。 深交所本周一(10日)发布了政策性银行金融债券发行与交易试点业务通知，启动该类债 券发行。政策性金融债可作为债券质押式回购的质押券，标准券折扣系数及折算率参照国债 执行。 明日招标两期债为该行今年第三和第四期金融债，具体发行条款如下： 2017年第3/4期金融债 ------------------------------------------ 发行上限 1年：60亿元；3年：40亿元 期限/计息方式 1/3年固息