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市场报道 | 2013年 2月 8日 星期五 16:55 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆多头部位停损单遭触发,修正走势加深

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* 欧元/日圆持续下探,停止位遭触发,多头遭轧出

* 一目均衡转换线/10日均线遭突破,开启欧元/日圆进一步下挫空间

* 接下来可能是下看124日圆

* 虽然基本趋势维持偏多,但可能有更深幅度的修正

* 积极型投资人可以尝试作空,停止单设在较紧密水准.(完)

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