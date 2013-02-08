版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 17:25 BJT

香港房地产: 楼价连升四周再破历史高位,新春后升势或减弱--中原地产

路透香港2月8日 - 中原地产周五公布最新的香港住宅楼价指数连升四周,并连续三周创出历史新高.该行表示,临近春节长假期,楼市成交减少将令楼价升势放缓,料新春后的楼价升势或不及春节前.

最新公布的中原城市领先指数(CCL)报120.66点,按周上升1.29%,连升四周累计达4.37%.此外,大型屋苑指数CCL Mass亦连续三周创出历史新高,最新报119.40点,按周上升1.53%,四周累计升4.81%.

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,临近新春长假期,楼市成交减少,将会令楼价升势放缓,有待3月上旬公布的CCL开始反映.新春后的楼价升势将会转慢,升势可能不及新春前.

今天公布的指数是根据1月28日至2月3日签订正式买卖合约的中原集团成交计算,当中有八成半的交易是在1月14日至20日签临时买卖合约,即1月16日施政报告发布当周.

楼价连创新高,金管局总裁本周一表示,香港楼价已经与实体经济及市民收入脱节,假如经济周期逆转及失业人数增加,将增加银行信贷风险;并重申有需要时会推出新一轮的收紧按揭措施.

而近日市场就传出,政府会于本周五前再出招压抑楼市.但迄今政府或金管局尚未有任何公布,而稍早政府新闻处澄清于网上流传的一份关于政府推出进一步措施的的新闻稿为虚假.(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐