香港房地产: 楼价连升四周再破历史高位,新春后升势或减弱--中原地产

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透香港2月8日 - 中原地产周五公布最新的香港住宅楼价指数连升四周,并连续三周创出历史新高.该行表示,临近春节长假期,楼市成交减少将令楼价升势放缓,料新春后的楼价升势或不及春节前.
最新公布的中原城市领先指数(CCL)报120.66点,按周上升1.29%,连升四周累计达4.37%.此外,大型屋苑指数CCL Mass亦连续三周创出历史新高,最新报119.40点,按周上升1.53%,四周累计升4.81%.
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,临近新春长假期,楼市成交减少,将会令楼价升势放缓,有待3月上旬公布的CCL开始反映.新春后的楼价升势将会转慢,升势可能不及新春前.
今天公布的指数是根据1月28日至2月3日签订正式买卖合约的中原集团成交计算,当中有八成半的交易是在1月14日至20日签临时买卖合约,即1月16日施政报告发布当周.
楼价连创新高,金管局总裁本周一表示,香港楼价已经与实体经济及市民收入脱节,假如经济周期逆转及失业人数增加,将增加银行信贷风险;并重申有需要时会推出新一轮的收紧按揭措施.
而近日市场就传出,政府会于本周五前再出招压抑楼市.但迄今政府或金管局尚未有任何公布,而稍早政府新闻处澄清于网上流传的一份关于政府推出进一步措施的的新闻稿为虚假.(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年