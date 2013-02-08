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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 17:18 BJT

中国债市: 利率互换短端略下行,节后或因数据向好呈延续回落态势

路透上海2月8日 - 中国人民币利率互换 周五短端略有下行,春节前最后一个交易日,资金面颇为宽裕,带动短端利率下行,长端则基本持稳,但总体交投非常清淡.

今日公布诸多经济数据,节后市场估计会有一定反应.市场人士指出,预计资金面届时将更趋宽裕,短端利率仍有下行可能,但是经济企稳复苏态势良好,通胀预期也已进入监管层视野,都将限制长端的下行空间.

"今天交投不多,但短端下来了2个bp左右,主要大家预计年后资金价格估计会更低,短端可能还会再下."北京一商业银行交易员称.

今年春节假期为2月9日至15日.

中国1月消费者物价一如预期,受季节因素影响回调涨幅,然市场仍普遍认为今年将延续温和上升的趋势,在经历平缓的上半年后,下半年或需对通胀风险提高警惕.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.0925/3.2025 3.1010/3.1900 3.3910/3.4760 3.6910/3.7760 3.6825/3.9750 周四 3.1200/ 3.2450 3.1190/ 3.2080 3.4220/ 3.5100 3.7200/ 3.8120 3.7450/ 4.0075 ---------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0275/-0.0425 -0.0180/-0.0180 -0.0310/-0.0340 -0.0290/-0.0360 -0.0625/-0.0325

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2013年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,722.35亿元人民币,较去年12月的2,299.25亿元增近两成.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 毕晓雯)
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