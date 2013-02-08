中国债市: 利率互换短端略下行,节后或因数据向好呈延续回落态势

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透上海2月8日 - 中国人民币利率互换 周五短端略有下行,春节前最后一个交易日,资金面颇为宽裕,带动短端利率下行,长端则基本持稳,但总体交投非常清淡.
今日公布诸多经济数据,节后市场估计会有一定反应.市场人士指出,预计资金面届时将更趋宽裕,短端利率仍有下行可能,但是经济企稳复苏态势良好,通胀预期也已进入监管层视野,都将限制长端的下行空间.
"今天交投不多,但短端下来了2个bp左右,主要大家预计年后资金价格估计会更低,短端可能还会再下."北京一商业银行交易员称.
今年春节假期为2月9日至15日.
中国1月消费者物价一如预期,受季节因素影响回调涨幅,然市场仍普遍认为今年将延续温和上升的趋势,在经历平缓的上半年后,下半年或需对通胀风险提高警惕.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.0925/3.2025 3.1010/3.1900 3.3910/3.4760 3.6910/3.7760 3.6825/3.9750 周四 3.1200/ 3.2450 3.1190/ 3.2080 3.4220/ 3.5100 3.7200/ 3.8120 3.7450/ 4.0075 ---------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0275/-0.0425 -0.0180/-0.0180 -0.0310/-0.0340 -0.0290/-0.0360 -0.0625/-0.0325
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2013年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,722.35亿元人民币,较去年12月的2,299.25亿元增近两成.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 毕晓雯)
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年