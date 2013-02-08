更新版 1-台湾货币市场: 短率升跌不一,封关日午后稍现紧张情势

* 资金分配不均

* 午后需求涌现

* 短票利率下跌

* 拆款利率稍有向上压力 (新增最新报价)

路透台北2月8日 - 台湾银行间短率周五升跌不一,银行间拆款利率稍见向上压力,但短票利率趋跌.

农历年最后一个交易日,资金调度并不算轻松,库现因素加上捉不定央行冲销的态度,令午后资金情势反转成小缺.但整体而言供给也还算不少,封关日稍惊险度过,银行间的拆款除少数反映紧张情势之外,其余的变化不大.

交易人士表示,本地银行由于发放民众现钞因素,库现水位难以确定,加上午后央行将隔夜资金多数收回,下午资金情势反转成为小缺,资金情势一度稍稍紧张.

"下午有些公营银行在拿钱,因为现钞搞不定,还有不知道央行要怎么收,"一位大型民营银行资金调度人员说.

但也有银行表示,午后也不是全面大缺,也还是有银行来推销资金,资金分配不均.而特定的大型公营银行手中的资金仍然偏多,只不过要调入的银行若不想向公营大行调入偏贵的资金,只想拿便宜的资金,就还是需要多费功夫、多打几通电话.在此情况下,短率大致仍算平稳.

台湾央行周五标售的1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.717%,符合市场预期的0.72%附近,这也与上月的标售结果相同.

至2月7为止,央行公布累计通货发行数达1兆(万亿)8,502续创下历史新高.先前台湾央行一位业务局相关人士估计,因应农历新年的来临,今年通货发行数估计将增加近4,000亿台币,较去年的4,300亿台币略少一些.而通货发行额高峰将落在1.8兆-2兆间.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.389%,上日收在0.387%;今日区间在0.295-0.47%,上日在0.295-0.400%.

二周(8-14天)拆款在0.388-0.47%.

台湾金融市场在今日封关,自明日(2月9日)开始至下周日(17日),皆为台湾的农历新年假期,金融市场暂停交易.18日为农历年后首日上班,金融市场开红盘交易,周六(23日)补行上班一日.

**短票利率却往下**

相对于银行的多缺不一,票券商今日倒是轻松度过.

票券商指出,今日已是农历春节前最后一个交易日,企业客户有分散的、还未安排好去处的闲钱,一律涌进货币市场,使得今日企业户资金满溢,要向银行拿的资金反倒不多.

"今天有买票,但量真的很少,票券商用'挤'的才有一点票,"一家大型金融机构说.

票券商说,因为短票量实在很少,成交利率稍再往下,今日年后到期的短票利率成交在0.70%左右,上日在0.72-0.73%.

台湾央行今日存单到期金额期2,427.5亿,发行金额1373.5亿,发行余额大减1,054亿.

农历年后当周的存单到期总额为1兆(万亿)9,046.05亿台币,分别为周一1,212.05亿,周二6,270亿,周三3,590.5亿,周四200亿以及周五7,449亿和周六324.5亿台币.

拆款中心资料 显示,周五超额准备为负413亿台币;累计至17日超额准备为负3,743亿台币,加计前期1%的超额准备为负2,316亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.票券商认为,今天为农历年前最后一个交易日,交投略显清淡,仅有零星到期续做的交易,RP利率也维持在既有区间.

票券商调度人士表示,尽管今天有400亿台币的两年公债102/4期交割,也无碍资金调度,投信端周五新申购款回笼,不过多家票券上午已提前封关.待农历年后通货回笼,银行间资金将会满手,届时就要关注央行冲销力道,一般预料农历年后公债RP利率仍可望持稳在既有区间.

"需要钱,前几天都调好了,不会拖到最后一天啦!"一票券商资金调度人士说.