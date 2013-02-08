更新版1-中国债市: 龙年最后交易日券价短升长稳,春节后关注资金面

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
(更新报价)
路透北京2月8日 - 中国银行间债市在农历龙年最后一个交易日以短端趋暖,中长持稳的格局收官.交易员表示,二级市场上久期约一至三年品种券价略有抬头,主要因周五回购利率扶摇直下,节前资金需求紧张已获缓解的推动.
稍早,国家统计局公布数据显示,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,工业生产者出厂价格指数(PPI)降1.6%,交易人士认为,上述数据均符合此前预期,对午后债市影响有限.春节假期归来后,将首要关注资金面变化.
"早晨开始一年的,三年的(券种收益率)都在被往下点."上海一银行交易员称,"(CPI同比上涨)2.0%这个数据没有什么超预期的,市场还是能够接受的,没有什么反应."
中国春节长假前的资金紧张局面终于在节前最后一个交易日完全缓解,银行间资金市场回购利率 周五全线跳水,在公开市场逆回购持续大力输血的支持下,节前现金需求高峰安然度过.
对于节后关注重点,上述交易员认为,假期归来首先关注资金面的变化,虽然当前机构对流动性预期偏乐观,但值得提出的是,节后第一周将有8,600亿元逆回购到期,届时或对资金面形成扰动.
中国农历春节"黄金周"假期今年落在2月9日-15日.
剩余期限约0.9397年的固息国债130002券 最新成交收益率在2.7000%,上日尾盘为2.7700%.剩余期限约2.9780年的固息国债130004券 最新报价对应收益率为3.08%/3.04%,上日尾盘为3.10%/3.07%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.5631 3.5290
上日 3.6530 4.0940 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8882/2.8182 国债参考率报价 2.8045/2.7464 金融债参考率报价 3.3156/3.2567(完)
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路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年