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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 18:54 BJT

更新版1：中国货币市场: 回购利率全线跳水,节前现金需求高峰安然度过

(新增收盘报价及交易量数据)

路透上海2月8日 - 中国春节长假前的资金紧张局面终于在节前最后一个交易日完全缓解,银行间资金市场回购利率 周五全线跳水,在公开市场逆回购持续大力输血的支持下,节前现金需求高峰安然度过.

今日银行间市场质押式回购总成交量为2,276.19亿元,较上日缩水44.2%;其中,隔夜品种成交量为1,888.26亿元,较上日的2,377.25亿元减少两成.

上海一银行交易员表示,"今天很松,没什人要钱了,都准备回家过年了."

他并谈到,此前的提现高峰的确是来势凶猛,但其时间也相对集中在前几日,随着春节将至,现金需求对市场的影响已基本释放完毕.

为应对节日的现金需求高峰,中国央行公开市场全力出手维护资金面稳定,本周净投放量达6,620亿元人民币,创出单周净投放规模新高.

中国今年春节假期为2月9日至15日.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5631 3.653 -108.99 1,888.26

七天 3.5290 4.094 -56.50 33.69

14天 3.5460 4.2074 -66.14 354.24

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1100 3.3200 -22.00 1,270.24

七天 0.4500 1.0450 -63.50 98.98

14天 0.3700 1.8000 -142.00 125.18

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7322 3.7000 -96.78

七天 3.5200 4.1004 -58.04

14天 3.8300 4.2000 -37.00

Shibor

其中:隔夜 2.7150 3.6463 -93.13

七天 3.5130 4.1000 -58.70

三个月 3.8916 3.8937 -0.21

=======================================================================(完) (发稿 边竞/康熙泽; 审校 林高丽/杨淑祯)
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