更新版1：中国货币市场: 回购利率全线跳水,节前现金需求高峰安然度过

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
(新增收盘报价及交易量数据)
路透上海2月8日 - 中国春节长假前的资金紧张局面终于在节前最后一个交易日完全缓解,银行间资金市场回购利率 周五全线跳水,在公开市场逆回购持续大力输血的支持下,节前现金需求高峰安然度过.
今日银行间市场质押式回购总成交量为2,276.19亿元,较上日缩水44.2%;其中,隔夜品种成交量为1,888.26亿元,较上日的2,377.25亿元减少两成.
上海一银行交易员表示,"今天很松,没什人要钱了,都准备回家过年了."
他并谈到,此前的提现高峰的确是来势凶猛,但其时间也相对集中在前几日,随着春节将至,现金需求对市场的影响已基本释放完毕.
为应对节日的现金需求高峰,中国央行公开市场全力出手维护资金面稳定,本周净投放量达6,620亿元人民币,创出单周净投放规模新高.
中国今年春节假期为2月9日至15日.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间18:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5631 3.653 -108.99 1,888.26
七天 3.5290 4.094 -56.50 33.69
14天 3.5460 4.2074 -66.14 354.24
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.1100 3.3200 -22.00 1,270.24
七天 0.4500 1.0450 -63.50 98.98
14天 0.3700 1.8000 -142.00 125.18
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7322 3.7000 -96.78
七天 3.5200 4.1004 -58.04
14天 3.8300 4.2000 -37.00
Shibor
其中:隔夜 2.7150 3.6463 -93.13
七天 3.5130 4.1000 -58.70
三个月 3.8916 3.8937 -0.21
=======================================================================(完) (发稿 边竞/康熙泽; 审校 林高丽/杨淑祯)
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年