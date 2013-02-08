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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 19:09 BJT

欧洲金融: 欧洲央行称周三将有21家银行偿还49.93亿欧元LTRO资金

路透2月8日 - 欧洲央行表示,2013年2月13日将有21家银行偿还49.93亿欧元三年期长期再融资操作(LTRO)资金.(完)
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