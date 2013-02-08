版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 8日 星期五 22:42 BJT

美国热股： 美国线上大涨逾10%,广告营收劲升带动季度净利走高

路透2月8日 - 美国线上 季度获利跳涨,受助于广告营收大涨13%.该公司第四季净利升至3,570万美元,或每股0.41美元,去年同期为2,280万美元,或每股0.23美元.广告营收上涨13%至4.106亿美元.而来自该公司拨号服务的订阅收入下降10%至1.742亿美元.

美国线上周五盘初大涨10.47%,报34.70美元.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐