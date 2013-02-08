美国热股： 美国线上大涨逾10%,广告营收劲升带动季度净利走高

标题新闻：欧盟执委会主席贾克称意大利走上经济复苏之路，而且不可能脱离欧元区--报纸
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路透2月8日 - 美国线上 季度获利跳涨,受助于广告营收大涨13%.该公司第四季净利升至3,570万美元,或每股0.41美元,去年同期为2,280万美元,或每股0.23美元.广告营收上涨13%至4.106亿美元.而来自该公司拨号服务的订阅收入下降10%至1.742亿美元.
美国线上周五盘初大涨10.47%,报34.70美元.(完)
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路透4月12日 - 亚洲新兴货币周三多上涨，因投资者对地缘政治紧张形势的疑虑有所缓解，不过市场对风险资产仍普遍持谨慎心态。
0610 GMT * 风险厌恶情绪仍在发散影响，亚洲货币持稳，但北亚市场依然紧张 * 美元/日圆下滑0.1%，欧元/美元上涨0.1%，澳元/美元持平，美国10年期公债收益率报2.29% * 美元/韩元下跌0.2%，美元/坡元下跌0.2%，美元/菲律宾披索下滑0.1%，美元/印度卢比上涨0.3% * 日股日经指数下跌1.0%，韩股持平，中国股市沪综指下跌0.3%，美国原油期货上涨0.2%，现货金上涨0.1% * 中国试图令朝鲜半岛紧张局势降温 (编译 高琦 审校 杜明霞)