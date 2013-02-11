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亚洲 | 2013年 2月 11日 星期一 11:21 BJT

全球汇市： 2月5日止当周投机客增持美元空仓--CFTC

路透纽约2月8日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最新一周汇市投机客增持美元空头仓位.

2月5日止当周,投机客持有的美元净空头仓位升至91.5亿美元,前一周为88.6亿美元.

英镑仓位的变动最大,多头仓位从此前一周的10,622口骤降至1,174口,为去年11月来最低.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月5日当周 1月29日当周

多头仓位 50,667 48,476

空头仓位 119,722 119,722

净仓位 -68,413 -71,246

欧元(125,000欧元为1口)

2月5日当周 1月29日当周

多头仓位 97,397 93,791

空头仓位 59,445 66,319

净仓位 37,952 27,472

英镑(62,500英镑为1口)

2月5日当周 1月29日当周

多头仓位 51,959 57,989

空头仓位 50,785 47,367

净仓位 1,174 10,622

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月5日当周 1月29日当周

多头仓位 13,091 11,994

空头仓位 9,215 7,846

净仓位 3,876 4,148

加元(100,000加元为1口)

2月5日当周 1月29日当周

多头仓位 44,538 53,915

空头仓位 16,777 18,858

净仓位 27,761 35,057

澳元(100,000澳元为1口)

2月5日当周 1月29日当周

多头仓位 122,609 124,520

空头仓位 41,669 39,224

净仓位 80,940 85,296

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

2月5日当周 1月29日当周

多头仓位 26,343 26,830

空头仓位 3,643 5,014

净仓位 22,700 21,816 (完)

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(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)

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