全球汇市： 2月5日止当周投机客增持美元空仓--CFTC

中国汇市：人民币早盘放量小跌，客盘仍略偏购汇然短期料仍延续区间波动
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。
路透纽约2月8日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最新一周汇市投机客增持美元空头仓位.
2月5日止当周,投机客持有的美元净空头仓位升至91.5亿美元,前一周为88.6亿美元.
英镑仓位的变动最大,多头仓位从此前一周的10,622口骤降至1,174口,为去年11月来最低.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月5日当周 1月29日当周
多头仓位 50,667 48,476
空头仓位 119,722 119,722
净仓位 -68,413 -71,246
欧元(125,000欧元为1口)
2月5日当周 1月29日当周
多头仓位 97,397 93,791
空头仓位 59,445 66,319
净仓位 37,952 27,472
英镑(62,500英镑为1口)
2月5日当周 1月29日当周
多头仓位 51,959 57,989
空头仓位 50,785 47,367
净仓位 1,174 10,622
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月5日当周 1月29日当周
多头仓位 13,091 11,994
空头仓位 9,215 7,846
净仓位 3,876 4,148
加元(100,000加元为1口)
2月5日当周 1月29日当周
多头仓位 44,538 53,915
空头仓位 16,777 18,858
净仓位 27,761 35,057
澳元(100,000澳元为1口)
2月5日当周 1月29日当周
多头仓位 122,609 124,520
空头仓位 41,669 39,224
净仓位 80,940 85,296
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月5日当周 1月29日当周
多头仓位 26,343 26,830
空头仓位 3,643 5,014
净仓位 22,700 21,816 (完)
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(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。
根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。“如果经济表现仍和预期一致，绝大多数与会者预计将继续逐渐上调联邦基金利率，并认为今年晚些时候改变委员会的再投资政策是合适的，”美联储在会议记录中称。
路透惠灵顿4月6日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团周四宣布，出售在新西兰一个天然气田的持股，同时增持运营该天然气田合资公司的持股。此举可能是为以后撤资做准备。