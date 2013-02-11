标题新闻: 欧央行执委亚斯穆森预期对塞浦路斯的救助方案将在3月底之前完成--德国商报

中巴贸易：中国企业有意参与巴西建筑与铁路项目--巴中工商总会会长
路透圣保罗4月5日 - 巴西中国工商总会会长唐凯千(Charles Tang)周三对路透表示，中国企业有意在巴西收购大型工程集团，而且想要参与巴西政府修建和经营商业铁路的招标。
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路透圣保罗4月5日 - 巴西中国工商总会会长唐凯千(Charles Tang)周三对路透表示，中国企业有意在巴西收购大型工程集团，而且想要参与巴西政府修建和经营商业铁路的招标。
路透首尔4月6日 - 韩元兑美元 和韩股周四早盘跌至大约三周低位，之前日本首相安倍晋三和美国总统特朗普一致认为，朝鲜的导弹发射是“严重威胁”，从而引发了市场的地缘政治焦虑情绪。 朝鲜周三从东海岸试射弹道导弹，而本周特朗普与中国国家主席习近平将举行会晤。 0227GMT，韩元兑美元 报1,132.2，较周二收盘位1,124.4下跌0.7%，为3月17日以来最低盘中水平。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.7%至2,146.76点，为3月16日 以来的盘中最低点。 “特朗普制裁朝鲜的强硬立场，而非朝鲜发射导弹这件事本身，引发 投资者担忧并让韩元承压，”NH Futures外汇分析师Min Gyeong-won称。 该分析师还称，本周的习特会结束后韩元料将恢复涨势。 接近中午时，外资卖超690亿韩元(6,099万美元)韩股，料将连续第四 个交易日卖超韩股。 下跌与上涨个股分别为555档和235档。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/10 28 2.65% 100 2017/4/11 28 2.65% 200