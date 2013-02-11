标题新闻: 瑞典爱立信获得印度移动通讯运营商Reliance价值10亿美元的网络管理合同

中国汇市：人民币早盘放量小跌，客盘仍略偏购汇然短期料仍延续区间波动
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。
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路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。
根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。“如果经济表现仍和预期一致，绝大多数与会者预计将继续逐渐上调联邦基金利率，并认为今年晚些时候改变委员会的再投资政策是合适的，”美联储在会议记录中称。
路透惠灵顿4月6日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团周四宣布，出售在新西兰一个天然气田的持股，同时增持运营该天然气田合资公司的持股。此举可能是为以后撤资做准备。