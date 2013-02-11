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市场报道 | 2013年 2月 11日 星期一 17:04 BJT

表格: LME金属库存最新变化--2月11日

路透伦敦2月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种      最新库存       变动
   铜        399,775        -50
   锡         13,365        +55
   铅        288,000       -100
   锌      1,190,600     -2,600
   铝      5,150,150     -8,775
   镍        153,696     +1,296
 铝合金       85,940       -200
 NASAAC      146,560        -60
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据       库存分布               品种      库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>           铅    MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>           锡    MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合金    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>        NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 丁琦; 审校 徐文焰)

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