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债券 | 2013年 2月 12日 星期二 00:34 BJT

表格: 美国财政部标售三个月国库券得标利率0.085%,投标倍数为4.73

路透华盛顿2月11日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.085 中值 0.075 低值 0.060 投资 0.086 价格 99.978514 高值得标比率 9.63% 投标倍数 4.73 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,227,000 总投标 165,568,879,500 竞争性投标得标 34,376,102,500 非竞争性投标得标 524,124,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/02/14 到期日 2013/05/16 CUSIP码 912796AG4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)

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