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债券 | 2013年 2月 12日 星期二 00:35 BJT

表格: 美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.120%,投标倍数为4.60

路透华盛顿2月11日 - 美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.120 中值 0.110 低值 0.095 投资 0.122 价格 99.939333 高值得标比率 0.55% 投标倍数 4.60 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,001,004,200 总投标 137,940,959,200 竞争性投标得标 28,912,045,000 非竞争性投标得标 488,959,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/02/14 到期日 2013/08/15 CUSIP码 912796AX7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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