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债券 | 2013年 2月 12日 星期二 10:08 BJT

英国数据: 1月房价跌速快于预期,但今年稍晚或回升--RICS

路透伦敦2月12日 - 周二公布的调查显示,英国1月房价跌速快于预期,部分归咎于天气不佳,但房价可望在今年晚些时候回升.

1月英国皇家测量师协会(RICS)经季节调整房价差值降至负4,不及分析师预估的负2,但仍表明房价基本稳定.12月差值略下修至负1.

尽管房地产专业人士预计未来三个月房价变动微小,但衡量他们对未来12个月预期的未经季节调整差值从正5跃升至正18.(完)

(编译 艾茂林; 审校 张若琪)
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