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债券 | 2013年 2月 12日 星期二 10:58 BJT

美国经济: 美联储副主席叶伦称采取积极宽松政策是有必要的

路透华盛顿2月11日 - 美国联邦储备理事会(FED, 美联储)副主席叶伦周一表示,有鉴于美国劳动市场仍旧惨澹,美联储采取积极宽松货币政策是有必要的.

她在对美国最大劳工团体--美国产业组织劳工联盟(AFL-CIO)--发表谈话时对经济异常疲软感到难过.叶伦有可能在明年接替现任美联储主席贝南克的位置.

叶伦表示,"劳工今日面临艰困环境,离就业极大化有相当大差距,这解释了美联储持续努力强化经济复苏的迫切性."

"我们已经采取、且持续采取强有力的行动,以加快经济成长及就业创造的脚步."

叶伦指出,经济复苏疲软的原因之一,在于美国预算政策反覆不定.

"我预期自由裁量的财政政策将在未来一段时间内继续成为经济复苏阻力,而不是已经过去,"她说道.

当被问及在部份分析师忧心汇率竞争性贬值或"货币战争"之际、美国庞大贸易逆差所扮演的角色时,叶伦提出乐观的看法.

"美元实质汇率缓步贬值已有一段时间,我认为这已经对美国经常帐造成非常重大的影响,经常帐赤字已经下滑好一段时间,我认为其已经脱离无以为继的轨道,"她说道."因此我认为我们在这方面已经有了进展."(完)
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