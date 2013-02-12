美国经济: 美联储副主席叶伦称采取积极宽松政策是有必要的

新闻稿：中国3月末M2同比增10.6%，当月新增人民币贷款1.02万亿--央行
3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%，增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。
路透华盛顿2月11日 - 美国联邦储备理事会(FED, 美联储)副主席叶伦周一表示,有鉴于美国劳动市场仍旧惨澹,美联储采取积极宽松货币政策是有必要的.
她在对美国最大劳工团体--美国产业组织劳工联盟(AFL-CIO)--发表谈话时对经济异常疲软感到难过.叶伦有可能在明年接替现任美联储主席贝南克的位置.
叶伦表示,"劳工今日面临艰困环境,离就业极大化有相当大差距,这解释了美联储持续努力强化经济复苏的迫切性."
"我们已经采取、且持续采取强有力的行动,以加快经济成长及就业创造的脚步."
叶伦指出,经济复苏疲软的原因之一,在于美国预算政策反覆不定.
"我预期自由裁量的财政政策将在未来一段时间内继续成为经济复苏阻力,而不是已经过去,"她说道.
当被问及在部份分析师忧心汇率竞争性贬值或"货币战争"之际、美国庞大贸易逆差所扮演的角色时,叶伦提出乐观的看法.
"美元实质汇率缓步贬值已有一段时间,我认为这已经对美国经常帐造成非常重大的影响,经常帐赤字已经下滑好一段时间,我认为其已经脱离无以为继的轨道,"她说道."因此我认为我们在这方面已经有了进展."(完)
3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%，增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。
路透东京4月14日 - 日本公债周五走坚，超长债涨幅最大，前一日的公债标售中需求坚实，而日本央行也维持其债券购买操作的规模与上次相同。 地区股市下跌和朝鲜半岛局势持续紧张，也加大了公债的避险魅力，而由于本周的假日因素，全球市场流动性减弱。 美国债市周四提早收市，周五休市。指标10年期美国公债收益率隔夜触及了11月以来最低。 在上周美国海军向叙利亚一个机场发射59枚战斧巡航导弹，对一起化学武器攻击做出回应之后，地缘政治担忧加剧，全球债券收益率因而下跌。对叙利亚的打击让人担忧美国总统特朗普对朝鲜的计划，后者无视联合国制裁和双边制裁进行导弹和核试验。 日本央行周五提出购买2,800亿日圆(25.7亿美元)剩余期限为1-3年的公债，3,500亿日圆剩余期限为3-5年的公债，2,000亿日圆剩余期限为10-25年的公债，以及1,000亿日圆剩余期限为25年以上的公债。 30年期公债收益率 下跌3个基点至0.760%，为1月中旬以来最低水准，受上日发售的30年
路透上海4月14日 - 中国票据市场转贴利率本周稍有回升，未能延续月初的下行态势。尽管季度初机构规模普遍较为宽松，但因中长期资金价格回落乏力，负债成本坚挺之下买票收益空间极为有限，因此需求受到明显抑制。