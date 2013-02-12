版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 11:22 BJT

突发新闻: 美国地质调查局侦测到朝鲜有地震活动

路透首尔2月12日 - 朝鲜(北韩)被侦测到有地震活动,美国地质调查局称侦测到的地震规模为4.9.

朝鲜并不易有地震活动,这次地震活动有可能显示该国在进行核试爆.美国地质调查局称震央接近外界所知的朝鲜核试爆地点.(完) (编译 张若琪; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐