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货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 11:43 BJT

东北亚情势: 朝鲜疑似核试验后,日本政府将召开安全会议--NHK

路透东京2月12日 - 日本放送协会(NHK)周二称,日本政府将召开安全会议.此前有朝鲜(北韩)出现地震活动报导,显示朝鲜疑似进行第三次核试验.(完)
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