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货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 12:04 BJT

东北亚情势: 朝鲜周一通知中美两国有关核试验的计划

路透首尔2月12日 - 韩国联合通讯社报导,朝鲜(北韩)先前已通知中国和美国关于其进行核试验的计划.

联合通讯社引述未提姓名韩国官员称,朝鲜是在周一向中美两国发出这个警报.(完) (编译 张若琪; 审校 张明钧)
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