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亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 12:00 BJT

日本股市: 日经指数早盘跳升逾2%,受金融股和出口股提振

路透东京2月12日 - 日本股市日经指数周二早市收盘跳涨2.4%,受金融股和出口股提振,此前美国财政部官员对日本积极应对通缩和提振增长的政策表达支持,日圆随之走贬.

日股日经指数 早盘收在11,422.77点,离上周三触及的33个月高点11,498.42不远.日经指数自11月中旬以来已大涨近33%.

东证股价指数 早盘涨1.9%至975.47点.交投相对活络.(完)
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