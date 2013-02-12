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亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 12:45 BJT

东北亚情势: 日相安倍晋三称将考虑对朝鲜进行制裁

路透东京2月12日 - 日本首相安倍晋三表示将会与其他国家合作,考虑日本本身对朝鲜(北韩)的制裁.此前朝鲜疑似进行核试验.(完)
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