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货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 13:25 BJT

东北亚情势: 联合国安理会周二将就朝鲜核试验召开紧急会议

路透联合国2月12日 - 联合国安理会外交人士称,安理会周二1400GMT将就朝鲜(北韩)显然进行了核试验召开紧急会议.

之前外交人士曾说,若朝鲜藐视安理会先前决议,进行第三次核试验,美国、韩国和欧洲成员国将希望安理会正式通过决议,对平壤进行新的制裁.

然要通过安理会的决议可能得花数周时间.(完) (编译 张若琪; 审校 张明钧)
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