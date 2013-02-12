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货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 14:12 BJT

东北亚情势: 联合国秘书长潘基文谴责朝鲜核试验

路透联合国2月12日 - 联合国秘书长潘基文周二谴责朝鲜核试验,称"明显且严重违反"安理会决议.(完)
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