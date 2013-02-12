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货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 14:20 BJT

东北亚情势: 俄罗斯谴责朝鲜核试验--国际文传电讯社

路透莫斯科2月12日 - 俄罗斯外交部一消息人士告诉国际文传电讯社,俄罗斯"决然谴责"朝鲜(北韩)核试验.(完)
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