日本股市: 收盘大涨1.9%,金融股劲扬

****全球外汇市场一周综述：朝鲜紧张局势升温，法国选情捉摸不定--PDF版本****
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2p2jzwG
路透东京2月12日 - 日本股市日经指数周二收盘大涨1.9%,受到金融股涨势拉抬;此前一名美国财政部官员发言支持日本积极抗击通缩及提振成长政策,引发日圆走贬.
指标日经指数 收盘大涨215.96点至11,369.12点,逼近上周三触及的33个月高点11,498.42点.日经指数盘中一度大涨超过2%.
东证股价指数 收涨1.2%至968.50点.(完)
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9
初步统计，2017年一季度社会融资规模增量为6.93万亿元，比上年同期多2,268亿元。其中，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.5万亿元，同比少增1,615亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加782亿元，同比多增3,072亿元；委托贷款增加6,347亿元，同比多增862亿元；信托贷款增加7,349亿元，同比多增5,756亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6,800亿元，同比多增9,005亿元；企业债券融资净减少1,472亿元，同比多减1.5万亿元；非金融企业境内股票融资2,948亿元，同比多108亿元。3月份社会融资规模增量为2.12万亿元，比上月多1.03万亿元。