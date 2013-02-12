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亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 14:24 BJT

日本股市: 收盘大涨1.9%,金融股劲扬

路透东京2月12日 - 日本股市日经指数周二收盘大涨1.9%,受到金融股涨势拉抬;此前一名美国财政部官员发言支持日本积极抗击通缩及提振成长政策,引发日圆走贬.

指标日经指数 收盘大涨215.96点至11,369.12点,逼近上周三触及的33个月高点11,498.42点.日经指数盘中一度大涨超过2%.

东证股价指数 收涨1.2%至968.50点.(完)
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