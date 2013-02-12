版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 15:24 BJT

东北亚情势: 日相安倍晋三称朝鲜核试验对日本构成重大威胁

路透2月12日 - 根据共同社,日本首相安倍晋三表示,朝鲜(北韩)核试验对于日本构成无法容忍的重大威胁.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐