欧洲个股: 巴克莱战略性重组计划将裁员至少3,700人并削减投行业务

路透伦敦2月12日 - 巴克莱 新任首席执行官周二推出一项重组计划,将裁撤至少3,700个就业岗位并削减投资银行部门.此举旨在每年节省17亿英镑(27亿美元)成本并提高标准.

首席执行官Antony Jenkins称,裁员将包括企业和投行部门的1,800人和欧洲零售与企业银行的1,900人.

他打算将投资重点放在英国、美国和非洲,并削减在欧洲和亚洲的业务.

Jenkins表示,计划在2015年将成本基础减至168亿英镑,其中不包括未来三年27亿英镑的一次性成本.

巴克莱亦公布,去年税前获利仅为2.46亿英镑,不过2012年经调整的税前获利为70.5亿英镑,较上年增长26%,并符合分析师平均预估.(完)