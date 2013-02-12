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货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 16:58 BJT

欧洲金融: ECB副总裁冈斯坦西欧称,汇率不应成为政府施政目标

路透2月12日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示:

* 汇率不应成为政府施政目标

* 欧洲央行尊重七国集团(G7)及20国集团(G20)对浮动汇率的原则

* 任何可能的汇率干预都将与其他主要外汇中心合作

* 欧洲央行只会注视汇率对通胀的冲击

* 汇率战并未进行中,但必须加以避免

* 预期G20本周末莫斯科会议将重申此原则

* 预期欧洲央行下月公布的预估不会有重大变化(完)
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