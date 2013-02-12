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货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 17:00 BJT

中东情势:伊朗将20%浓缩铀的一部分转换成燃料,供核反应堆研究使用

路透2月12日--- - 伊朗伊斯兰共和国通讯社引述该国外交部发言人谈话指出,伊朗将20%浓缩铀的一部分转换成燃料,供德黑兰核反应堆研究使用.(完)
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