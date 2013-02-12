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债券 | 2013年 2月 12日 星期二 23:01 BJT

表格: 英国1月PPI产出物价较上月增长0.2%,预估为增长0.2%

路透伦敦2月12日 - 英国国家统计局周二公布1月生产者物价指数(PPI):

以下为详细数据

产出物价(未经调整) 1月 12月 预估值 较上月(变动%) 0.2 -0.1 (-0.1) 0.2 较上年同期(变动%) 2.0* 2.2 (2.2) 2.0 扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整) 较上月(变动%) 0.2 持平 (持平) 0.1 较上年同期(变动%) 1.4 1.5 (1.5) 1.4

投入价格(原料及燃料)(未经调整) 较上月(变动%) 1.3 持平 (-0.2) 0.9 较上年同期(变动%) 1.8** 0.5 (0.3) 1.05

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整) 较上月(变动%) 0.4 -0.3 (-0.4) 较上年同期(变动%) 0.6 0.1 (持平)

附注:

* 1月PPI增长年率为2012年7月来最低

** 1月投入价格增长年率为2012年3月来最高(完)

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