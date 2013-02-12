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货币新闻 | 2013年 2月 13日 星期三 03:14 BJT

美国数据:1月录得预算盈余30亿美元-财政部

路透华盛顿2月12日 - 美国财政部周二公布,1月录得预算盈余30亿美元,预估为赤字20亿美元. 没有特别的原因来解释为何1月收入超过支出,但在上周的预估中,国会预算办公室(CBO)表示,"财政悬崖协议"使薪资税减免于1月1日结束,之后,财政部的税收收入增加了90亿美元. 2013年财政年度迄今财赤累计为2,900亿美元,较2012财年同期减少17%,当时为赤字3,490亿美元.

截至9月30日的2012财年预算赤字总额为1.089万亿美元.(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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