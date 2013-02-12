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债券 | 2013年 2月 13日 星期三 00:36 BJT

表格: 美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.080%,投标倍数为4.19

路透华盛顿2月12日 - 美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.080 中值 0.065 低值 0.050 投资 0.081 价格/得标 价格 99.993778 高值得标比率 50.03% 投标倍数 4.19 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,000,616,800 总投标 188,385,499,300 竞争性投标得标 44,681,876,500 非竞争性投标得标 318,740,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/02/14 到期日 2013/03/14 CUSIP码 9127957L9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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