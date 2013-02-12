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货币新闻 | 2013年 2月 13日 星期三 02:06 BJT

表格: 美国财政部标售三年期公债得标利率为0.411%,投标倍数为3.59

路透华盛顿2月12日 - 美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.411 中值 0.395 低值 0.334

价格 99.892773 高值得标比率 31.53% 投标倍数 3.59 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,052,200 总投标 114,784,754,700 竞争性投标得标 31,855,397,500 非竞争性投标得标 44,654,700 FED附加 0 一级交易商投标 79,390,000,000 一级交易商得标 17,558,237,500 直接投标 18,535,000,000 直接得标 8,556,060,000 间接投标 16,715,100,000 间接得标 5,741,100,000 发行细节 发行日 2013/02/15 到期日 2016/02/15 CUSIP码 912828UM0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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