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货币新闻 | 2013年 2月 13日 星期三 05:33 BJT

国际油市: 美国最近一周原油库存减少230万桶--美国石油协会(API)

美国石油协会(API)周二公布:

* 美国最近一周原油库存减少230万桶

* 美国最近一周汽油库存减少81万桶,馏分油库存减少110万桶(完)
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