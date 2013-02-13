表格: 美国12月企业库存较前月增长0.1%,预期为增长0.3%

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透2月13日 - 美国商务部周三公布,美国12月企业库存较前月增长0.1%,预估为增长0.3%.11月经修正后为增长0.2%,前值为增长0.3%.
12月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 12月 11月 (前值) 12年/11年12月
库存 0.1 0.2 0.3 5.1
销售 0.3 0.9 1.0 3.6
(以10亿美元计) 12月 11月 (前值) 11年12月
库存 1,623.1 1,620.9 1,621.5 1,544.7
销售 1,274.1 1,270.8 1,271.6 1,229.4
库存/销售比 1.27 1.28 1.28 1.26 (完)
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(编译 利棣儿; 审校 李军)
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