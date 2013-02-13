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市场报道 | 2013年 2月 13日 星期三 23:09 BJT

表格: 美国12月企业库存较前月增长0.1%,预期为增长0.3%

路透2月13日 - 美国商务部周三公布,美国12月企业库存较前月增长0.1%,预估为增长0.3%.11月经修正后为增长0.2%,前值为增长0.3%.

12月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 12月 11月 (前值) 12年/11年12月

库存 0.1 0.2 0.3 5.1

销售 0.3 0.9 1.0 3.6

(以10亿美元计) 12月 11月 (前值) 11年12月

库存 1,623.1 1,620.9 1,621.5 1,544.7

销售 1,274.1 1,270.8 1,271.6 1,229.4

库存/销售比 1.27 1.28 1.28 1.26 (完)

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(编译 利棣儿; 审校 李军)

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