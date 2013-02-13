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货币新闻 | 2013年 2月 13日 星期三 23:39 BJT

表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透2月13日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

02/08/13 较上周 较上年 02/08/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 369.5 -2.3 31.7 372.2 0.6 33.2 馏分油 127.7 -1.1 -15.0 125.9 -3.7 -17.8 汽油 232.7 -0.8 1.4 233.2 -0.8 1.1 取暖油 22.7 -0.8 -8.0 21.7 -1.0 -8.8 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.5 煤油型航空燃料 39.5 1.2 -2.2 38.8 -0.3 -3.3 原油日加工量 14.5 -0.1 -0.1 14.3 -0.1 -0.4 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加240万桶,汽油库存增加30万桶,馏分油库存减少160万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导

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