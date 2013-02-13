表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透2月13日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
02/08/13 较上周 较上年 02/08/13 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 369.5 -2.3 31.7 372.2 0.6 33.2 馏分油 127.7 -1.1 -15.0 125.9 -3.7 -17.8 汽油 232.7 -0.8 1.4 233.2 -0.8 1.1 取暖油 22.7 -0.8 -8.0 21.7 -1.0 -8.8 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.5 煤油型航空燃料 39.5 1.2 -2.2 38.8 -0.3 -3.3 原油日加工量 14.5 -0.1 -0.1 14.3 -0.1 -0.4 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加240万桶,汽油库存增加30万桶,馏分油库存减少160万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。