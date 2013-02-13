表格: 美国财政部标售10年期公债得标利率为2.046%,投标倍数为2.68

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透华盛顿2月13日 - 美国财政部称,10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 2.046 中值 2.010 低值 1.940 价格/得标 价格 99.585912 高值得标比率 38.76% 投标倍数 2.68 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,010,900 总投标 64,344,374,900 竞争性投标得标 23,960,836,000 非竞争性投标得标 39,174,900 FED附加 0 一级交易商投标 45,389,000,000 一级交易商得标 11,436,760,000 直接投标 9,499,000,000 直接得标 5,810,000,000 间接投标 9,417,200,000 间接得标 6,714,076,000 发行细节 发行日 2013/02/15 到期日 2023/02/15 CUSIP码 912828UN8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选
(编译 母红; 审校 李军)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。