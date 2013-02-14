《香港报摘》--经济日报2月14日

* 要闻版头条:

--港股料红盘高开,欧债危机舒缓,环球股市在港股休市期间全线上扬,亚股普遍升逾1%,加上港股蓝筹外围造好,利好恒指开23,500关口. * 其他:

--A股市场升势持续,农历年假后料续为市场焦点,外国投资者对A股兴趣亦未减退,富达基金投资董事Medha Samant透露,已递交第二批合格境外机构投资者QFII额度申请,她看好中国市场可受惠于环球资金泛滥,首一、二季表现尤佳.

--今年香港库房盈余估计高达数百亿元,财政司司长曾俊华日前表明会支援中产人士,本月27日的财政预算案,料将有薪俸税退税,并提高多项免税额,令中产受惠.

--过去5天长假,香港新盘录得148宗成交,打破过去8年来新春长假的新高纪录,当中元朗一楼盘首日开售沽约100伙,项目一个特色户以尺价1.6万沽出,创元朗区尺价新高纪录

--中海油 151亿美元收购加拿大油企尼克森(Nexen)最后障碍终获消除,中海油公告指,已获悉美国外国投资委员会(CFIUS)正式批准收获,而尼克森前日发表报告,预计可于2月25日完成交易.

--嘉能可 公布截至去年底止12个月生产报告,期内主要工业增长项目整体产量继续录得改善,其中Kazzinc自有黄金产量上升22%.(完)